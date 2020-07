Individuato il cittadino del Bangladesh che non ha rispettato la quarantena nonostante fosse risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone. L'uomo, che era salto su un pullman partito da Fossanova generando panico in tutto il paese, è stato rintracciato grazie all'analisi dei video e ad un'attenta ricostruzione da parte del personale Cotral. A fare chiarezza è il sindaco Bilancia: "Come comunicato da dall'Unità di Crisi della Regione Lazio, sul sito di Salute Lazio, grazie alle registrazioni video del Cotral è stato individuato il pullman partito da Fossanova, su cui venerdi scorso, (24 luglio) ha viaggiato il cittadino del Bangladesh che non ha rispettato l'isolamento domiciliare, nonostante fosse positivo al Covid. Si tratta del secondo pullman, quello partito alle 9.10, sul quale hanno viaggiato solo altri sette passeggeri, che saranno monitorati, ma dalle immagini si evince chiaramente che tutti indossavano la mascherina e che sono state pienamente rispettate le distanze tra ognuno di loro, e questo ci fa ben sperare che non ci saranno altre conseguenze. I passeggeri del pullman delle 8.50, che ad un primo momento sembrava essere il pullman interessato, non sono quindi in alcun modo coinvolti. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento all'Assessore regionale Alessio D'Amato, alla Presidente, Colaceci, e al Direttore Generale, Ferraro, di Cotral, che si sono attivati subito per il reperimento delle immagini che ci hanno aiutato a capire meglio e naturalmente alle Forze dell'Ordine locali e agli Operatori sanitari del SISP del Goretti, impegnati attivamente ancora in una di quelle vicende capaci di togliere la tranquillità a tutti. Grazie anche alla nostra Assessora Regionale Enrica Onorati, a Peppe Battisti e a Gianluca Frateschi".