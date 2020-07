E' la pagina "Salute Lazio" a battere il bollettino giornaliero che riguarda il Coronavirus in regione. Due i casi a Latina. Ecco la nota ufficiale della pagina gestita dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio: "Oggi abbiamo 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Superata 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio.

La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio. Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in, tre casi riguardano il cluster familiare che ha portato alla sospensione di una attività di ottica. Una donna è stata individuata al test sierologico e una donna ha partorito in sicurezza al Policlinico Casilino, stanno bene sia la madre che il neonato. Un decesso al Fatebenefratelli Isola-Tiberina. A Latina due nuovi casi: si tratta di indiani riferibili a link noti e già isolati".