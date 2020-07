Non è escluso che i due eventi sismici siano collegati tra loro; fortunatamente, non si registrano danni, né persone ferite.

Alle 3.46, invece, la terra ha tremato ad Artena nella zona di via del Campo Sportivo, al Colubro, ossia a poca distanza dai confini comunali con Lariano e con Cori. La magnitudo, in questo caso, è stata leggermente superiore: 1.7 gradi della scala Richter. L'epicentro del sisma è stato localizzato anche stavolta a 11 chilometri di profondità.

Il primo terremoto è stato registrato dai sofisticati sistemi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 2 e 12 minuti nei pressi di Colonna, tra la Casilina e la Prenestina Nuova: in questo caso, la magnitudo è stata di 1.4 gradi della scala Richeter e l'epicentro è stato localizzato a 11 chilometri di profondità.

Due scosse di terremoto a distanza di un'ora e mezza l'una dall'altra, entrambe molto lievi. E' questo quanto accaduto nella notte nell'entroterra della provincia di Roma, in un caso nei pressi del confine con quella di Latina.

