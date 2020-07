In totale, dunque, i contagi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 1.461; i decessi, invece, restano fermi a 135. Aumentano, seppur di poco, i guariti: una persona in più rispetto a ieri ha sconfitto il Coronavirus, portando a 973 il numero dei negativizzati.

In più, sempre dei sette nuovi casi fa parte anche un uomo indiano rientrato dal Paese d'origine: per lui sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale.

Episodi simili, seppure non legati a incidenti, sono stati registrati anche al Pronto soccorso di Frascati e in quello dell'ospedale dei Castelli di Ariccia.

Stiamo parlando dei sette nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a sud di Roma, in special modo tra i Castelli e il litorale compreso fra Pomezia e Nettuno.

Un incremento simile non si registrava da diversi giorni. E chiaramente la situazione sarà monitorata in modo molto meticoloso.

"Le persone attualmente positive - hanno concluso dal Comune - sono sette, di cui tre ricoverate in strutture ospedaliere".

Dopo i tre positivi di ieri - ossia i due bengalesi conviventi dell'altro straniero risultato positivo e la donna anziana ricoverata a Roma -, oggi è stata dichiarata affetta dal Covid-19 una donna di 53 anni. A darne notizia sono stati gli addetti del Comune, che hanno spiegato come la signora fosse già sotto controllo medico e risultasse negativa a tamponi precedenti. Ora, però, il Coronavirus si è manifestato esplicitamente e la donna è stata ricoverata in ospedale.

