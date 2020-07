Nottata movimentata sull'isola di Ponza. Una movida sfrenata che ha visto finire in ospedale un ragazzo per coma etilico. Il giovane ha perso i sensi sul corso Pisacane, il corso principale dell'isola, ed è andato a sbattere la testa sul pavimento: ha riportato un trauma cranico. E' stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

Ma, non finisce qui, il bilancio è ancora lungo, e che ha visto principalmente impegnate le ambulanze che correvano su e giù dal poliambulatorio, continuamente richiamate ad intervenire per soccorsi alle persone. Una nottata che non si è fatta mancare nulla, ci sono stati anche principi di incendio in alcune zone dell'isola che per fortuna sono stati domani in tempo. Si sono registrati anche episodi di liti finiti con le botte. Super lavoro, dunque, non solo per il personale sanitario ma anche per le forze dell'ordine, impegnate a raccogliere denunce di furti e in interventi di vario tipo su tutta l'isola lunata.