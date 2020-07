L'autoambulanza ha provveduto a trasportare la paziente all'ospedale "Fiorini" di Terracina per tutti gli accertamenti del caso.

Cade dagli scogli e finisce in ospedale. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a San Felice Circeo in località Grotta delle Capre. Si tratta di una zona del promontorio caratterizzata da diversi pericoli, compreso il rischio idrogeologico che ha comportato l'interdizione di buona parte della scogliera sul versante di Quarto Caldo.

