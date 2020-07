Sono fioccate denunce e sanzioni, tra il 25 e il 26 luglio a Gaeta, durante i controlli dei carabinieri della locale Tenenza, impegnati in un'attività di monitoraggio del territorio.

Nello specifico, sono stati denunciati:

- S.L. 18 enne del luogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in dosi. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale.

- L.R. 31 enne del luogo, per il reato di guida senza patente in quanto revocata, la donna a seguito di controllo alla circolazione stradale, risultava conducente di una vettura nonostante non fosse in possesso di patente di guida in quanto revocata. Veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Nel medesimo contesto operativo veniva contravvenzionato per esercizio abusivo di attività di parcheggiatore L.G. 32 enne di Latina, lo stesso veniva controllato in una via del centro intento a svolgere la mansione di parcheggiatore senza avere alcuna autorizzazione.

Inoltre venivano, segnalati alla Prefettura di Latina, per uso personale di sostanze stupefacenti le seguenti persone:

- S.A. 34enne di Avellino, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,40 grammi di marijuana e 0,10 grammi di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo

- Un minore di Palestrina (RM), sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,10 grammi di marijuana. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo ed il minorenne affidato ai genitori;

- S.K. 20enne di Gaeta, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,10 grammi hashish e 0,30 grammi di Anfetamine. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo;

- Una minorenne di Gaeta, sottoposta a perquisizione personale, veniva trovata in possesso di 0,10 grammi di hashish. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo e la minorenne affidata ai genitori;

- Una minorenne di Formia, sottoposta a perquisizione personale, veniva trovata in possesso di 0,20 grammi di hashish. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo e la minorenne affidata ai genitori;

- S.S.D. 19enne di Gaeta, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 0,40 grammi di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

- R.F.C. 18enne di Gaeta, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 0,40 grammi di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

- T.I. 22 enne di Roma, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 0,30 grammi di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

- D.B.F. 22enne di Gaeta, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 0,30 grammi di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

Venivano inoltre: controllati 70 autoveicoli; identificate 97 persone, di cui 24 gravate da precedenti di polizia; elevate 16 contravvenzioni al c.d.s.; controllati 7 esercizi pubblici; elevate 10 contravvenzioni amministrative; Ritirate 2 patenti di guida e 2 carte di circolazione; sequestrati/fermi amministrativo di 4 veicoli; eseguite 11 perquisizioni personali, 2 veicolari e 1 ispezione; controllate 10 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.