Incidente in via Roma, all'altezza dell'uscita di via San Francesco, nel territorio di Cisterna di Latina. A scontrarsi sono stati un suv e un moto scooter.

Ad avere la peggio sono state le persone a bordo del due ruote, un uomo del luogo trasferito al Goretti in ambulanza e suo figlio minorenne portato in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma.

Sul posto, oltre al 118, si sono portati anche gli agenti della polizia locale di Cisterna, impegnati nei rilievi del sinistro. Via Roma, attualmente, è parzialmente chiusa al traffico.

Illese le persone a bordo del suv.