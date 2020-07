ul posto anche i volontari Anc di Sabaudia. Fortunatamente ,nonostante la caduta, sembra che le condizioni della ragazza non fossero gravi.

Insieme a loro c'era il personale del 118. Per completare le operazioni di soccorso si è reso necessario anche l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata nell'area di Torre Paola, poi la 27enne romana è stata trasportata a Latina. S

Ancora un incidente sul promontorio del Circeo, atterra un'eliambulanza a Torre Paola. A rimanere bloccata mentre stava facendo un'escursione è stata una ragazza di 27 anni di Roma. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 27enne stava percorrendo il sentiero della panoramica per raggiungere il Picco quando è caduta riportando una ferita al ginocchio. La chiamata ai soccorsi è scattata subito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e i carabinieri forestali della Stazione di Sabaudia che hanno raggiunto la ragazza.

