È stato arrestato questa mattina, dalla polizia di Cisterna, A.C., 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine e già destinatario della misura di prevenzione dell'Avviso Orale del Questore di Latina.

Infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stata ritrovata una pistola Luger 9x19 di fabbricazione tedesca, arma da guerra a lungo in uso all'esercito germanico anche nella fase post-bellica, che era stata occultata sotto terra in un terreno di pertinenza della sua abitazione, perfettamente custodita all'interno di un involucro impermeabile ed oliata. A.C. è stato quindi tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di via Aspromonte a Latina, a disposizione dell'A.G..

Il giovane era da tempo controllato dalla Polizia, poiché recentemente protagonista di risse violente e pestaggi che hanno visto coinvolti altre persone note alle forze dell'ordine e sempre del luogo.