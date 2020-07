Questa mattina è giunta sul posto la polizia locale, ma della materia si starebbero occupando anche i carabinieri forestali e la guardia di finanza. Si indaga per irregolarità ambientali.

Si tratta dell'area privata che sorge su via Leonardo Da Vinci, individuata per ospitare gli impianti, la cui istanza aveva avuto l'ok del Comune, ma che dopo alcuni controlli ha presentato delle anomalie di carattere ambientale e urbanistico -edilizio.

