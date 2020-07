"Sul tema della istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza ad Aprilia di Latina la Prefettura ha già mostrato interesse - ha dichiarato il sottosegretario - Risulta infatti che sia stata avanzata una proposta che al momento è all'attenzione degli uffici centrali del Ministero dell'Interno. La sicurezza pubblica è un obiettivo primario per il Governo".

"Maggiore presenza delle forze di polizia significa maggiore presenza dello Stato come risposta alle esigenze di legalità nei territori". Parole del Sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, in merito ad un suo intervento sull'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza ad Aprilia.

