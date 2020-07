Tragedia nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Latina, in via Acquaviva, dove un uomo di 55 anni è svenuto mentre lavorava in una proprietà privata, colto da un malore.

La vittima è giardiniere del capoluogo che stava effettuando un intervento di manutenzione insieme a un'altra persona quando ha perso i sensi.

Subito è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118, ma per il lavoratore non c'è stato niente da fare: secondo i soccorritori potrebbe avere avuto un infarto. Per gli accertamenti e la ricostruzione del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante.