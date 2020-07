Con il caldo torrido è tornato anche l'allarme incendi, soprattutto nella periferia di Latina e lungo le principali arterie di accesso al capoluogo. Una delle zone più bersagliate dai piromani si conferma essere la statale Pontina, specie nella zona di Borgo Piave.

L'ultimo vasto rogo è divampato nel pomeriggio al confine tra i territori di Latina e Cisterna, nei pressi di via Piano Rosso, da dove le fiamme si sono estese rapidamente raggiungendo l'ex sito industriale Manifatture del Circeo.

Proprio per scongiurare il pericolo che il rogo potesse interessare i materiali dismessi e i rifiuti abbandonati nell'area dell'ex fabbrica, come successo anche negli anni passati, quindi scongiurare il pericolo ambientale, i soccorritori di Vigili del fuoco e protezione civile del gruppo Passo Genovese di Borgo Sabotino hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, evitando che l'incendio potesse estendersi ulteriormente, e bonificare l'area.

A peggiorare la situazione ci ha pensato anche il vento, che soffiando forte ha subito esteso il fronte del rogo.