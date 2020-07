Il bagno vietato in porto, tra l'altro, segue episodi di assembramenti e di movida senza mascherine, come documentato sul nostro sito anche nei giorni scorsi.

Una bravata, dicevamo, che ha portato a diverse chiamate alle forze dell'ordine, intervenute in zona col personale della polizia locale, dei carabinieri e della Guardia di finanza. Tutti i ragazzi sono stati identificati e pare si tratti di romani venuti a trascorrere qualche giorno sull'isola lunata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli