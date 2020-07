L'eliambulanza, chiaramente, è ripartita vuota dal campo di via del Tufello dove era atterrata poco prima nei pressi dell'abitazione dell'uomo.

A Campoleone sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche del caso, ma tutto lascerebbe pensare a una morte naturale.

È un uomo residente alle porte di Campoleone, alla periferia di Aprilia, la persona deceduta all'interno della propria abitazione nella serata di oggi. Sul posto, dopo l'allarme lanciato, si sono portati gli uomini del 118, che hanno richiesto l'intervento di un elicottero sperando di poter salvare la vita all'uomo e di poterlo trasferire d'urgenza in ospedale. Invece, purtroppo, ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Accusa un malore in casa e poco dopo atterra in zona l'elicottero del 118. I soccorsi, però, sono stati inutili.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli