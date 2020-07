Tempi duri, sul litorale romano, per i topi d'appartamento. Nella serata di ieri, infatti, i carabinieri della Compagnia di Anzio - coordinati dal capitano Giulio Pisani - hanno arrestato un 36enne di Nettuno in quanto colto in flagrante subito dopo aver commesso un furto all'interno di una abitazione di via Rimini, a Cincinnato (Anzio).

In particolare, la pattuglia dell'Arma ha notato il ladro mentre scavalcava il muro di cinta di una casa, con al seguito un decespugliatore appena trafugato nelle pertinenze del giardino.

I carabinieri lo hanno quindi portato in caserma ad Anzio Colonia e arrestato per furto. Per lui ci sarà un processo per direttissima.