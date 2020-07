Questa mattina, però, uno degli abitanti del quartiere ha notato, sul ciglio della strada, un piccolo cane che si contorceva e perdeva copiosamente sangue. L'uomo si è fermato, lo ha soccorso con quello che aveva nella sua auto e poi ha contattato la polizia locale. Gli agenti si sono recati sul luogo e hanno prestato ulteriori cure al povero animale, visibilmente spaventato, per poi trasportarlo nella clinica veterinaria Galileo Galilei, a Latina. I sanitari veterinari hanno preso in cura il piccolo animale, un meticcio relativamente giovane, e lo hanno sottoposto a un esame radiografico, il cui esito è stato sconvolgente.

Intorno alle 21:30 di ieri sera, i residenti del popoloso quartiere di Casali, via Quarto La Macchia, a Sezze, si erano allarmati dopo aver udito distintamente due colpi di arma da fuoco esplosi nelle vicinanze. Fuori dal periodo della caccia e a quell'ora della notte, i residenti temevano il peggio, ma la tranquillità delle ore successive, senza l'arrivo di ambulanze o di forze dell'ordine avevano fatto pensare a qualcosa di accidentale.

