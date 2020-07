Come detto, invece, cresce il numero dei guariti: sono diventati 519; di conseguenza, cala il numero degli attuali positivi al virus, che restano 43. Di questi, 18 sono curati a domicilio, mentre gli altri sono ricoverati; nessuno, però, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale "Goretti" di Latina.

Poco fa, infatti, dalla Asl pontina è stato diffuso il consueto bollettino, attraverso cui è stato ribadito che non ci sono ulteriori casi di Covid-19, con il totale dei contagi dall'inizio della pandemia che resta fermo a 599.

Un guarito in più rispetto alla giornata di ieri. E' questa l'unica novità che riguarda il territorio di Latina e della sua provincia per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus.

