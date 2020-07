Gli accertamenti di natura economico-patrimoniale eseguiti oggi nei confronti dell'uomo, dunque, hanno permesso di sequestrare beni a lui intestati o riconducibili alla sua persona, per un valore complessivo prudenzialmente stimato per oltre 4.000.000 di euro, di gran lunga sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente dichiarati.

Le attività investigative condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Latina, mediante il tracciamento dei flussi finanziari dell'uomo e delle strutture societarie a lui riferite, hanno consentito di accertare il finanziamento di aziende operanti in territorio lombardo e pontino, che pare fossero fittiziamente intestate a soggetti terzi interposti e nelle quali erano fatti confluire i beni in questione, di fatto riconducibili alla disponibilità dell'uomo.

