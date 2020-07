Dopo due giorni con numeri importanti rispetto ai nuovi casi di Coronavirus (sette domenica e sei lunedì, ndr), oggi si registra un solo nuovo contagio sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia.

In particolare, dalla Asl Roma 6 - come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - hanno fatto sapere che l'unico caso registrato nelle ultime 24 ore riguarda un uomo trovato positivo in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico di Tor Vergata, a Roma.

Dunque, con questo nuovo contagio, i casi totali dall'inizio della pandemia a sud di Roma sono diventati 1.468.

Invariato, invece, il numero dei deceduti (135) e dei guariti (973).