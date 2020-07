Nella giornata di oggi, ad Aprilia, i carabinieri del Reparto territoriale cittadino, al termine di un particolare servizio volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 53enne del posto, su cui ora pende l'ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

In particolare, al termine di una perquisizione personale e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre un etto di cocaina: in particolare, aveva 115 grammi di polvere bianca.

Portato in caserma per le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari; domani mattina affronterà il processo per direttissima nelle aule del Tribunale di Latina.