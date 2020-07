Per lui sono state formulate le ipotesi di reato di lesioni personali e minacce.

L'indagine, nata dalla segnalazione di quanto accaduto per futili motivi nella nottata di domenica, ha portato all'identificazione dell'uomo, che stamattina è stato formalmente denunciato all'autorità giudiziaria di Latina.

Si era scagliato contro due giovani e li aveva minacciati durante la notte di domenica. Oggi, proprio per questi fatti, è stato denunciato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli