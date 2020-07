Due nuovi casi in pochi giorni, ma con un aumento dei guariti.

E' questa la "fotografia" dell'emergenza Coronavirus sul territorio di Pomezia. Poco fa, infatti, dal Comune hanno fatto il punto della situazione settimanale sulla pandemia.

"Salgono a 68 - si legge nella nota - i cittadini guariti nel territorio di Pomezia e scendono a cinque le persone positive al Covid-19, di cui quattro in isolamento domiciliare e una ricoverata presso lo Spallanzani di Roma. Due i nuovi casi registrati in questi giorni: un uomo di 64 anni e uno di 54, quest'ultimo attualmente presso la struttura ospedaliera. Sono 25 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo e non positivi".