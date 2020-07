Autovelox coperti con dei sacchi neri ad Aprilia e nuove telecamere, da molti scambiati per dei tutor, a Latina.

E' stata contrassegnata così la giornata di ieri sulla Pontina, lungo il tratto compreso tra Roma e Latina, ossia quello maggiormente frequentato dai pendolari.

Dalle prime ore di ieri mattina, infatti, il web è stato inondato da commenti e richieste di spiegazioni in merito alla recentissima installazione di alcuni apparecchi lungo la 148, all'altezza di Borgo Montello. In molti si sono chiesti se fossero nuovi autovelox, addirittura un sistema tutor come quello delle autostrade. Qualcuno ha immaginato anche telelaser con sistemi di cattura della targa per la verifica di copertura assicurativa e revisione. Immediate anche le polemiche visto che a oggi permangono i limiti di 60 chilometri orari disposti quando la situazione del manto stradale della 148 era di fatto disastrosa.

Alla fine, però, la cosa è decisamente rientrata. Si tratta infatti di un sistema per la conta dei mezzi in transito e, magari, per il monitoraggio della situazione del traffico. Un sistema che servirà al gestore, Anas, per tenere sotto controllo la situazione della Pontina.

Al contempo, ad Aprilia gli autovelox sono stati di fatto disattivati. Su questo fatto, però, non si conoscono ancora i dettagli.