Ancora una crescita di casi di Coronavirus in Italia. Dopo i 170 di ieri, oggi i nuovi contagi sono stati 212, con il totale di chi ha contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia che sale a 246.488 persone.

A far crescere il numero dei contagi è stato soprattutto l'aumento dei tamponi: dal ministero della Salute hanno infatti chiarito che oggi sono stati effettuati 48.170 tamponi contro i 25.551 di ieri.

Di conseguenza, le persone attualmente positive al Coronavirus nel Bel Paese sono 12.609, ossia 28 in più rispetto a ieri. Di queestim 11.820 sono in isolamento domiciliare, mentre 749 sono ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali; 40, infine, le persone in Terapia intensiva.

Al contempo, i decessi sono 11 (in realtà se ne segnalano 12, ma ieri la Sardegna ne aveva conteggiato per errore uno in più, ndr). Il totale delle vittime, dunque, sale a 35.123 persone.

Infine, il numero dei guariti è salito a 198.756 persone: sono 167 in più rispetto a ieri.