Anche ad Anzio e Nettuno stanno arrivando i migranti sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa.

In particolare, in queste ore, otto persone verranno collocate all'interno del centro di via Portofino, ad Anzio, mentre altre 12 saranno ospitate nei locali di via Sele, a Nettuno.

Ovviamente, la situazione è tenuta sotto controllo dalla Prefettura di Roma e dalle autorità sanitarie per le procedure di rito relativamente alla prevenzione dei possibili contagi da Coronavirus, che al momento sono scongiurati.

Anche a Latina, lo ricordiamo, sono stati accolti altri migranti provenienti dalla Sicilia.