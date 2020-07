Soccorsi i conducenti delle vetture dallo staff sanitario del 118. Sul posto per i rilievi del sinistro i carabinieri di Velletri, con la Polizia locale di Cisterna impegnata nel fare defluire l'enorme mole di traffico creatasi in ambo le direzioni.

Ad entrare in collisione una Smart guidata da una ragazza di Velletri, con una Fiat Stilo con al volante un uomo di Cisterna. L'impatto tra i due mezzi ha fatto finire la citycar fuori strada.

Incidente poco fa sulla via Appia, al chilometro 43, nella frazione di Le Castella a confine tra i comuni di cisterna e Velletri.

