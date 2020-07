A riferirlo sono fonti d'informazioni locali, ossia "La Nuova Sardegna" e "L'Unione Sarda": il bimbo, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato poi trasportato all'ospedale "Brotzu" di Cagliari per accertamenti sul suo stato di salute.

Un bambino di tre anni, che da Anzio ha raggiunto l'isola con i familiari per trascorrere qualche giorno di vacanza dai nonni, è caduto da un soppalco alto circa tre metri e ha battuto la testa a terra.

