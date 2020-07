Nell'effettuare i rilievi, però, i poliziotti della Volante e della Stradale hanno trovato un frammento di targa dell'auto che aveva centrato il ciclista: dopo rapide indagini, quindi, hanno rintracciato il proprietario del mezzo - un cittadino nordafricano che pare fosse in stato di ebbrezza - e lo hanno denunciato.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino indiano a terra: era ferito ed è stato quindi soccorso dal personale del 118, che lo ha portato in ospedale ad Anzio: qui i medici lo hanno curato e gli hanno prescritto una prognosi di 15 giorni.

E' questo quanto accaduto questa mattina ad Anzio, con il personale della Squadra Volante del commissariato di Anzio che è intervenuto insieme ai colleghi del Posto mobile di Nettuno della polizia stradale in via Nettunense, all'altezza di Lavinio, dopo la segnalazione di una persona investita.

Investe un ciclista e poi si dà alla fuga. I poliziotti di Anzio e del Posto mobile della Stradale di Nettuno, però, sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo, denunciandolo a piede libero per omissione di soccorso.

