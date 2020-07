Un vastissimo incendio è stato registrato a Nettuno, nella zona di periferia nei pressi della borgata di Tre Cancelli.

Le fiamme hanno interessato i campi incolti e, sospinte dal vento, si sono pericolosamente dirette verso le case.

Poco dopo lo scoppio del rogo, tra l'altro, il fuoco ha subito raggiunto un'auto abbandonata in strada, che è esplosa: il boato ha messo in allarme i residenti, molti dei quali sono scesi in strada. Le fiamme, poi, hanno avvolto anche una piccola casa, che pare fosse disabitata.

Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Anzio e dintorni; in azione anche un elicottero dei pompieri. La sala operativa regionale ha anche inviato quattro pick-up e due autobotti della protezione civile: a operare ci sono anche i volontari dell'associazione "Nettuno".

Presenti anche le Volanti del commissariato di Anzio e della Questura di Roma.

Il rogo è stato domato poco prima delle 16.00 e ora è in fase di bonifica.