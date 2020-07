Ancora una crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Infatti, dopo i 212 contagi di ieri, oggi i nuovi casi di Covid-19 registrati nel Bel Paese sono stati 289. Lo ha comunicato poco fa il ministero della Salute.

Con questo incremento, dunque, il totale di chi ha contratto il virus dall'inizio della pandemia sale a 246.776 persone.

Il numero dei decessi, invece, è la metà rispetto a quello di ieri: oggi si registrano solo sei decessi, per un totale di 35.129 vittime della pandemia.

Per quanto riguarda i guariti, invece, si registra un incremento di 275 persone, molte di più rispetto a ieri (erano 163): il totale, dunque, si attesta a 199.031 persone.

Infine, ecco le statistiche su chi è attualmente positivo al virus: in totale sono 12.616 persone. Di queste, 11.847 sono in isolamento domiciliare, mentre 38 sono ricoverate in terapia intensiva. Gli altri sono in regime ordinario di ricovero.