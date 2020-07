E se i funerali di Rossetti, almeno fino a oggi, pare fossero ancora da fissare, quelli di Lombini si terranno domattina (30 luglio 2020), alle 9, nella Chiesa di Santa Reparata in piazza d'Armi, a Terra del Sole, frazione del comune di Castrocaro Terme.

Nelle scorse ore, dalla Procura della Repubblica di Velletri, è arrivato il nulla-osta per la riconsegna delle salme di Gioele Rossetti e Fabio Lombini - i due ragazzi morti nel terribile incidente aereo del 31 maggio scorso a Nettuno - alle rispettive famiglie.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli