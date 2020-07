Dopo diverse settimane di tranquillità si registra un nuovo caso di Covid-19 nel comune di Cori. Si tratta di un uomo risultato positivo all'esame del tampone nelle scorse ore, a comunicarlo è stata l'Asl di Latina nel bollettino di ieri per fare il punto sull'emergenza nel territorio provinciale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che lavora a Roma in un mercato, potrebbe aver contratto in virus proprio nella Capitale durante uno dei suoi spostamenti quotidiani per l'attività lavorativa.

Le condizioni del contagiato non sembrano però destare particolari preoccupazioni, visto che al momento si trova in isolamento domiciliare nella sua abitazione. E con lui vengono monitorati anche i suoi familiari, che si trovano in isolamento precauzionale in attesa di sottoporsi agli esami. Per loro i risultati si conosceranno solo nelle prossime ore, per questo c'è un po' di trepidazione nella comunità. Tuttavia allo stato attuale non sembrano esserci particolari rischi per una diffusione del contagio, si tratta di una situazione ben diversa da quella che - circa due mesi fa - tenne con il fiato sospeso l'ospedale di comunità di Cori.