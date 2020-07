Nuovo picco di caldo a Borgo Bainsizza, periferia di Latina. Poco prima di mezzogiorno di oggi, per la precisione alle 11.50, la centralina della rete Meteo Cloud ha registrato una temperatura di 38.4 gradi, ossia il valore più alto della giornata nella zona dell'Agro Pontino.

Come spiegato anche l'altro giorno, infatti, gli esperti di Meteo Cloud hanno chiarito come nella zona di Bainsizza - e anche quella di Montello - ci siano condizioni particolarmente favorevoli a temperature piuttosto alte in diverse ore della giornata.

Tra l'altro, la giornata è rovente anche ai Castelli Romani: da Albano a Velletri e Lariano il termometro ha abbondantemente superato i 35°.