Hanno letteralmente ignorato l'alt imposto dagli agenti della polizia e hanno intrapreso una rocambolesca fuga. Poi, con i poliziotti alle calcagna, hanno provato anche a scappare a piedi. Entrambi i tentativi, però, sono andati a vuoto e i due sono stati raggiunti e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

E' la storia di due giovani che, ieri notte, sono stati bloccati fra via Romana e via Montenero, a Nettuno. La coppia aveva provato a eludere i controlli degli agenti, nonostante l'auto fosse regolarmente assicurata e revisionata. Il mezzo, però, è stato comunque sequestrato, in quanto al suo interno è stata trovata una piccola dose di droga, fatto non contestato penalmente.

Oltre alla denuncia, sono state elevate diverse sanzioni per le violazioni al Codice della strada. Al conducente dell'auto, infine, la patente è stata ritirata.