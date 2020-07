Dopo i due incendi registrati martedì e ieri nella zona di Valle Grande, a Maenza, oggi il fuoco ha toccato la montagna in località Contessa, al confine fra Maenza e Carpineto Romano.

Si tratta del terzo incendio in 72 ore nelle zone lepine in prossimità di Maenza: oggi, infatti, seppure il sito che sta bruciando sia in provincia di Roma, di fatto la vicinanza col Comune pontino dei Lepini è rilevante.

Le fiamme stanno divorando la vegetazione oltre la Valle dei Santi: il rogo è partito alle 13 e si attende l'arrivo dei mezzi di soccorso aerei per domare le fiamme, visto che la zona appare decisamente impervia.

Ora, però, l'allarme è altissimo: sui Lepini, infatti, è in corso una vera e propria escalation di roghi.