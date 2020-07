Nostro collega giornalista, dinamico e pieno d'entusiasmo, nella sua vita ha scritto 102 pubblicazioni di vario genere: negli anni, oltre ad aver insegnato in vari Licei, ha anche collaborato con il Pontificio Consiglio per la Cultura oltre a essere stato cappellano nell'università di Pomezia, con gli studenti che ancora oggi lo ricordano con affetto.

Direttore dell'Agenzia Fides tra il 1993 e il 1994 - con la stessa Agenzia che oggi ha dato notizia della sua morte, ndr -, don Antonio Ugenti era nato a Toritto, in provincia di Bari, il 25 agosto 1945 e, dopo essere entrato nella Società di San Paolo nel 1956, venne ordinato sacerdote il 28 giugno 1973.

Il sacerdote, che per anni è stato cappellano della sede di Pomezia dell'università "Sapienza" di Roma, all'interno della struttura della Selva dei Pini, sulla Pontina, era stato trovato positivo al Coronavirus nel mese di marzo scorso.

