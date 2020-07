Netto innalzamento dei nuovi casi, calo dei decessi, più persone in terapia intensiva e un buon numero di guariti.

Sono questi, in sintesi, i dati dell'emergenza Coronavirus in Italia riguardanti le ultime 24 ore.

In particolare, i nuovi casi di Covid-19 sono 386: si tratta del terzo rialzo consecutivo dopo i 289 contagi di ieri e i 212 di martedì. Era più di un mese che non si registravano incrementi così alti.

In totale, dunque, i casi di Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 247.158; di questi, quelli attualmente positivi sono 12.230. Un dato in calo rispetto a ieri grazie al numero dei guariti, che nelle ultime 25 ore sono stati 765.

Per quanto concerne i positivi, 11.435 sono in quarantena, mentre i ricoverati con sintomi sono 748; purtroppo crescono i pazienti in Terapia intensiva, che passano dai 38 di ieri ai 47 di oggi.

L'innalzamento dei guariti, invece, ha portato il totale di chi ha sconfitto il Covid-19 a 199.796 persone.

Infine, migliora il dato dei decessi rispetto a ieri: oggi sono stati soltanto tre. Ieri erano sei e martedì 12. In totale, le vittime della pandemia sono 35.132.