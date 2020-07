Sono davvero molteplici i divieti che il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, ha imposto attraverso un'ordinanza per tutelare il nido con 90 uova deposte da una tartaruga Caretta-Caretta sulla spiaggia di Torvajanica.

Infatti, oltre a interdire il transito nei trenta metri a destra, a sinistra e verso il mare del tratto di arenile interessato dalla nidificazione (che si trova sul lungomare delle Sirene, in prossimità del passaggio a mare numero 32), il primo cittadino ha anche chiarito che in quest'area non è consentito occupare l'arenile in prossimità del nido "in maniera tale da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito".

Inoltre, sono stati interdetti il transito, lo stazionamento e la balneazione nella porzione di mare antistante l'arenile in questione e sono state bandite attività ricreative quali il gioco del pallone, il beach volley, i match a racchettoni, le bocce e via dicendo.

Poi, oltre a ribadire il divieto di assembramento, il sindaco ha anche imposto il "no" all'utilizzo di mezzi meccanici nei tratti limitrofi all'area di nidificazione, anche rispetto alla pulizia dell'arenile, che dovrà avvenire a mano anche "per il monitoraggio in caso di eventuali ulteriori nidificazioni".

Infine, ma non certo per importanza, è stato vietato l'utilizzo di luci dirette verso tutta la battigia con particolare riguardo alla zona di nidificazione e non si potrà tenere ad alto volume radio, juke box e, in generale, "apparecchi di diffusione sonora anche nelle ore notturne", sempre nei tratti di litorale sabbioso vicino alla battigia oggetto di possibili nidificazioni.