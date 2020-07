Una foto di Fabio, ma anche un mazzo di fiori bianchi, le magliette della sua società di nuoto e della nazionale.

E' questa l'immagine indelebile del funerale di Fabio Lombini, uno dei due ragazzi morti nel tragico incidente aereo del 31 maggio 2020 a Nettuno, celebrato questa mattina sul sagrato della Chiesa di Santa Reparata in Piazza d'Armi, a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Davanti a centinaia di persone, il vescovo monsignor Livio Corazza ha celebrato le esequie del ragazzo morto insieme all'amico Gioele Rossetti, che guidava l'aereo precipitato al confine fra Nettuno e Latina nella terribile ultima domenica di maggio.

In prima fila c'erano i familiari della giovane promessa del nuoto italiano: c'erano il papà Giordano, la mamma Francesca e il fratello Alessio. E poi c'erano il sindaco Marianna Tonellato, il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini, il capitano e amico Fabio Scozzoli e una delegazione dei vigili del fuoco in servizio e in congedo, visto che "Lombo" era un atleta delle Fiamme rosse.

Commoventi le parole del vescovo: «Fabio aveva uno sguardo gentile, senza arroganza. Occhi intelligenti e una spiccata fedeltà nelle amicizie».

Anche gli amici e il fratello hanno voluto ricordalo prima dell'ultimo viaggio terreno verso il cimitero di San Varano, dove il giovane è stato sepolto accanto al nonno materno.

Si ringrazia per la gentile concessione delle foto del funerale il Cral Vigili del Fuoco Forlì Cesena.