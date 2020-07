A seguito della riscontrata positività al Coronavirus di un bagnino che lavora sul litorale di Sabaudia, l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio poco fa ha diramato una nota in cui comunica la chiusura temporanea dello stabilimento ‘Il Gabbiano', alla Bufalara, di cui è dipendente il bagnino.

"La Asl di Latina comunica che è stata disposta la temporanea chiusura dello stabilimento balneare ‘Il Gabbiano' a Sabaudia presso cui è risultato positivo un dipendente, in attesa degli esiti dei tamponi ai dipendenti che sono stati effettuati questa mattina e per permettere la sanificazione della struttura. E' in corso l'indagine epidemiologica della Asl ed è stato chiesto alla struttura l'elenco degli avventori e i loro contatti telefonici. Informazioni, queste, fondamentali per permettere il contact tracing e per effettuare i test ai clienti".