Nel corso della mattinata odierna, a Ponza, in località Monte Guardia, i carabinieri della locale stazione, a bordo del battello pneumatico cc 403 in dotazione al reparto, traevano in salvo quattro turisti a bordo di un gommone.

Il mezzo con i turisti in difficoltà è stato individuato dagli operanti fermo nello specchio d'acqua, con motore in avaria, in balia del mare mosso.

I carabinieri provvedevano quindi a trainar il natante mettendolo in sicurezza in attesa dell'arrivo di idoneo mezzo che procedeva al rimorchio. i quattro turisti, i quali non richiedevano alcuna assistenza sanitaria, venivano accompagnati presso il locale porto turistico.