Il caldo africano si sta facendo sentire ovunque. Ma, come ormai consuetudine, a Borgo Bainsizza (periferia di Latina a poca distanza dal confine con Nettuno) si raggiungono picchi incredibili, che con l'umidità diventano ancor più elevati (in termini di sensibilità da parte delle persone, ndr) e fanno avvertire temperature altissime.

Poco dopo le 15, infatti, e per la precisione alle 15.03, la stazione meteo della rete di Meteo Cloud ha rilevato in Strada del Bosco, a poca distanza dal confine con Borgo Montello, una temperatura record di 41.5 gradi. Un dato che, se confrontato con le zone vicine - dove si oscilla fra i 33 e i 37 gradi -, fa capire come le condizioni climatiche di Bainsizza siano davvero molto particolari.

Chiaramente, il dato registrato nel Borgo di Latina è il più alto dell'anno, oltre che del giorno in tutto il Lazio.

"Posto davvero incredibile e con un microclima unico - spiegano gli esperti di Meteo Cloud -. Infatti, come succede spesso, ha temperature normali e in linea con le altre zone, con l'umidità alta grazie alla vicinanza del mare e dei suoi venti. Ma in dei momenti questa zona, sopratutto se i venti ruotano da Sud, viene letteralmente attraversata da sacche di aria calda e secca che fanno crollare l'umidità come successo anche oggi dal 56% al 23% e fanno schizzare la temperatura alle stelle in pochi minuti. Il tutto accompagnato da raffiche di vento continue che, nel momento più caldo, hanno raggiunto anche i 23 km/h. In un'ora siamo passati dai 35° ai 41.5°: un fenomeno davvero incredibile che si ripete ogni volta solo in questa zona della pianura pontina che in futuro, con ondate di calore più corpose, potrebbe raggiungere temperature ancora più elevate e scrivere nuove pagine di storia".