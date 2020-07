Non solo verifiche sulla comunità indiana: ora a Sabaudia sono scattati dei controlli capillari alla luce della positività al Covid-19 di un bagnino che lavora all'interno di uno stabilimento del litorale pontino.

A darne notizia sono stati il sindaco Giada Gervasi e il consigliere delegato Luca Danesin, i quali hanno chiarito come siano state avviate accurate verifiche sul lungomare, che hanno seguito l'ordinanza di chiusura del lido, che peraltro era già stato volontariamente interdetto dai titolari non appena accertato il contagio del bagnino. "Il chiosco in questione - hanno fatto sapere dal Comune - riaprirà solamente quando saranno state espletate tutte le necessarie e idonee procedure, al fine di garante il rispetto della sicurezza e salute pubblica. Intanto la Asl di Latina ha attivati i protocolli del caso per tutte le persone che nei giorni scorsi hanno frequentato il tratto di spiaggia interessato. Coloro che non sono stati chiamati e hanno effettivamente fruito dell'arenile sorvegliato dal bagnino contagiato, possono rivolgersi al proprio medico di base, il quale indicherà la procedura necessaria, oppure chiamare il numero 800 118 800".

Queste, dunque, le parole di Gervasi e Danesin: «Ringraziamo il direttore generale della Asl Giorgio Casati e la direttrice del Distretto 2 Giuseppina Carreca, unitamente al Dipartimento di Prevenzione, a tutte le unità intervenute per la realizzazione dei tamponi e dei sierologici, al Gruppo di protezione civile comunale e alla polizia locale. A loro tutti la nostra riconoscenza per l'importante lavoro svolto a tutela dell'intera comunità di Sabaudia e in generale per quanto operato in questi mesi di estrema delicatezza. Esortiamo cittadini e turisti a non creare panico e disinformazione perché la Asl ha avviato sin dal primo istante tutte le procedure a tutela della salute pubblica e attualmente non vi sono motivi di preoccupazione. Rinnoviamo piuttosto l'invito a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare le necessarie prescrizioni, come mascherina e distanziamento sociale».

In tal senso, dal Comune hanno voluto ricordare e "consigliare caldamente" l'utilizzo del portale web www.reservare.it "per la prenotazione del tratto di spiaggia libera, in dotazione anche a stabilimenti e chioschi per la gestione e il monitoraggio degli ingressi nell'arenile pubblico ai soli fini del tracciamento sanitario". Proprio per questo, oggi il sindaco ha consegnato alle strutture aderenti le credenziali per l'utilizzo dell'applicazione, disponibile per iPhone su Apple Store. A breve la App sarà scaricabile anche per Android.

«Per la fruibilità della spiaggia in assoluta sicurezza, ora più che mai è opportuno utilizzare l'apposita applicazione web al fine di preservare la propria e altrui salute e al contempo per permettere alle autorità competenti di intervenire prontamente in caso di contagi. Bastano davvero pochi secondi per godere del mare in tranquillità e con spensieratezza - hanno affermato il sindaco Gervasi e l'assessore all'Economia del mare, Tiziano Lauri -. Ringraziamo tutti gli operatori aderenti per la sensibilità dimostrata nel comprendere l'importanza del monitoraggio degli accessi, gli steward e i bagnini preposti al controllo delle 10 passerelle di pertinenza comunale per il lavoro che quotidianamente svolgono e, non in ultimo, tutti i cittadini e turisti per aver risposto positivamente alla nostra chiamata alla responsabilità individuale. Perché ognuno di noi, in questa situazione di precarietà, può e deve fare la sua parte».

