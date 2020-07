Tre saranno i trattamenti con dosi crescenti e gruppi composti da 15 partecipanti ciascuno, per un totale di sei gruppi.

Il siero sarà somministrato su 90 volontari sani suddivisi in in due coorti sequenziali: una di adulti (45 persone con età compresa fra i 18 e i 55 anni) e una di anziani (45 individui tra i 65 e gli 85 anni).

E' arrivato nelle scorse ore, a Castel Romano (polo industriale al confine fra Roma e Pomezia), il nulla osta dell'Agenzia italiana del farmaco alla sperimentazione di Fase 1 sul candidato vaccino anti-Coronavirus prodotto dalla ReiThera e "sposato" anche dagli esperti dell'Istituto nazionale per le Malattie infettive di Roma, "Lazzaro Spallanzani", dove si terranno i test sull'uomo. Test che saranno effettuati anche nel Centro Ricerche Cliniche di Verona.

