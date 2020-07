Un altro incendio è divampato sempre oggi pomeriggio sulla strada regionale Pontina alle porte del capoluogo pontino. al chilometro 62 e sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Anche per le temperature e l'afa di questi giorni la situazione resta di massima allerta.

Le fiamme nel giro di poco tempo, alimentate anche dal vento si sono sviluppate e sono arrivate ai margini della strada. Subito è scattato l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme. Sul luogo dell'incendio il personale della polizia locale.

Resta altissimo l'allarme incendi a Latina. A causa di un violento rogo di sterpaglie, è stata chiusa al traffico via Nascosa da lato Borgo Sabotino.

