Alla guida completamente ubriaco, si è schiantato contro le auto in sosta lungo corso della Repubblica, poco dopo l'incrocio di via lago Asciaghi, uno dei varchi della Zona a traffico limitato della zona pub. Protagonista un romeno di 27 anni, denunciato a piede libero perché risultato positivo all'alcoltest con un tasso più di cinque volte superiore al limite tollerato dal codice della strada.

Oltretutto il giovane era in stato confusionale e gli agenti della squadra volante, intervenuti con l'ausilio di polizia locale e carabinieri, hanno faticato non poco per mantenere la calma. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane straniero alla guida della propria Audi A4 ha urtato con una Ford Focus parcheggiata a bordo strada che, a causa della violenza dell'impatto, a sua volta ha provocato una serie di urti a catena con altri due veicoli in sosta. Nel corso della nottata altre persone hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo avere trovato le rispettive vetture in sosta danneggiate e sono in corso le verifiche del caso se sia stato sempre lo stesso 27enne a provocare i vari sinistri stradali prima di terminare la propria corsa in centro.