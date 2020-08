Settanta anni, è nato nel 1950, imprenditore, editore e politico Sciarretta ha alle spalle un cumulo di sentenze per reati di natura economico-finanziaria tra cui bancarotta fraudolenta aggravata dall'ingente danno patrimoniale arrecato a soci e creditori.

Deve scontare 4 anni e 8 mesi. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia del Commissariato di Cisterna hanno raggiunto Antonio Sciarretta, nella sua villa tra Cori e Giulianello e lo hanno tratto in arresto.

