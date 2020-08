Sei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina, di cui cinque riconducibili al link del bagnino del capoluogo ma in servizio presso lo stabilimento di Sabaudia. L'ultimo caso, invece, riguarda un uomo appartenente alla Comunità Sikh, per la quale la Asl di Latina ha eseguito più di 600 tamponi, dai quali sono emersi quattro positivi in totale (compreso quest'ultimo).

A stilare il bilancio dell'emergenza in provincia, nelle ultime 24 ore, stilato dal portale dell'assessorato regionale alla Sanità, Salute Lazio.